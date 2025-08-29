Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o ônibus municipal de Atenção Primária à Saúde da Prefeitura de Campina Grande do Sul foi atingido por uma carreta (assista abaixo). O acidente causou a morte de duas pessoas na BR-116, no Contorno Sul, na Grande Curitiba, e foi registrado na manhã desta sexta-feira (29).

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), uma das vítimas morreu no local. Ela foi ejetada do ônibus e acabou sendo arrastada pelo veículo. A segunda vítima, um homem idoso, chegou a ser socorrida e levada ao hospital de helicóptero, mas não resistiu.

Acidente entre ônibus municipal e carreta deixa dois mortos

A colisão envolvendo um ônibus municipal e duas carreta foi registrada na manhã desta sexta-feira (29), pouco antes das 7h30, em Campina Grande do Sul. O ônibus, que tentava parar em um ponto na estrada para embarque e desembarque de passageiros, foi atingido na lateral por um dos caminhões. O veículo de carga levava bobinas de cabo de aço e, segundo o tenente Budernik, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo de evitar o acidente.

O motorista do coletivo perdeu o controle, saiu da pista e tombou. Na sequência, o caminhoneiro também perdeu o controle do veículo e a carreta acabou caindo em uma ribanceira de uma altura de cerca de 20 metros. A cabine do caminhão ficou completamente destruída.

Vídeo captou momento exato da batida entre ônibus da Saúde de Campina Grande do Sul e caminhão:

https://www.instagram.com/reel/DN8wwbPAIYx/?igsh=MTFneHFweG1iODlmMw==