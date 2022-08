Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sábado (29) policiais rodoviários federais (PRF), da unidade de Santo Antônio da Platina (PR), em atividade no combate ao tráfico de drogas, realizou a apreensão de 250 kg de cocaína, em Piraju (SP)

Após abordagem a um utilitário com reboque do tipo trailer, equipe PRF iniciou verificação e conseguiu encontrar tabletes com o entorpecente em um fundo falso no interior do próprio trailer, debaixo da cama.

A PRF segue firme nas suas ações! Apenas nessa operação, R$ 44 milhões de perda para o crime organizado.

O condutor, um paranaense, foi preso em flagrante e conduzido