Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 1º, após ser flagrado andando com uma arma de fogo em Conselheiro Mairinck/PR.

A equipe foi informada que um homem estava portando uma arma de fogo e aparentemente iria tentar roubar um bar. Ao chegar ao local, o suspeito estava contido por populares, que entregaram a arma de fogo artesanal para os policiais.

Um adolescente de 15 anos informou aos PMs que estava acompanhado com um grupo de amigos no bairro Conjunto Vitória, onde visualizou um homem portando um objeto no calção indo em direção a um bar, mas como estava fechado retornou e apontou a arma em direção a ele e os amigos, que se afastaram. Em seguida, seguraram o suspeito e retiraram a arma que ele estava portando.