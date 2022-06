Novidade no processo seletivo deste ano, a prova prática terá duas etapas: a elaboração de um plano de aula, correspondente ao componente curricular escolhido na inscrição, e um vídeo de 8 a 10 minutos, que mostre a aplicação do plano de aula de forma prática, simulando uma aula com os estudantes (para professores) ou a ação desenvolvida pelo pedagogo na escola (para pedagogos).

abrem às 16h do dia 10 de junho e vão até as 16h do dia 07 de julho de 2022 pelo site www.institutoconsulplan.org.br . A taxa é de R$ 40 para o candidato que optar por uma inscrição e de R$ 60 para duas.

ISENÇÃO– Das 16h do dia 10 até as 16h do dia 13 de junho, poderá solicitar a isenção da taxa pelo site do instituto quem for inscrito no CadÚnico, membro de família de baixa renda (aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos), doadores de sangue ou de medula óssea, além de prestadores de serviço da Justiça Eleitoral, como mesários.

PROVA– A divulgação da relação provisória das inscrições será no dia 08 de agosto e a consulta dos locais e orientações sobre a prova no dia 15 do mesmo mês, no site do Instituto Consulplan.

As provas objetivas, para a(s) disciplina(s)/área(s) escolhida(s), serão aplicadas simultaneamente nos municípios-sede dos NREs no dia 21 de agosto, com a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares no dia seguinte. Os resultados do PSS, provisório e final, serão divulgados em setembro e outubro, respectivamente.

Os requisitos mínimos para cada função e mais detalhes deste PSS estão disponíveis no edital, em www.educacao.pr.gov.br/PSS .