O rapaz ‘metralhado’ na manhã deste domingo (15), em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, era paranaense. Segundo a polícia, Enthony Lui Gonçalves do Carmo, de 27 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O crime aconteceu por volta das 7h e foi registrado por uma câmera de segurança. O Audi Q3 dirigido por Enthony parou na entrada de um sobrado, quando ocupantes de um Prisma chegaram e atiraram várias vezes.

Enthony foi socorrido e levado ao Hospital Ruth Cardoso. Apesar disso, não resistiu aos ferimentos

logo após dar entrada no pronto-socorro.

No momento do crime, o rapaz estava com outras pessoas, que nada sofreram. Os atiradores sequer olharam para as outras pessoas, foram direto em Enthony. No vídeo da câmera de segurança é possível ouvir até mesmo a intensidade dos disparos, que foram muitos.

Paranaense e histórico criminal

Testemunhas contaram que Enthony voltava de uma festa no litoral de SC. Segundo a polícia, após consultarem o sistema, os policiais descobriram que o rapaz era do Paraná e estava em Balneário Camboriú de passagem.

Além disso, Enthony tinha diversos antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Em 2016, inclusive, ele foi preso junto com outro rapaz, no momento em que negociavam uma grande quantidade de drogas, no bairro Portão, em Curitiba.

Naquela ocasião, policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) apreenderam mais de 3 mil comprimidos de ecstasy, além de uma pequena quantidade de maconha.

O histórico de Enthony indica que o crime pode ter sido um acerto de contas. A imagem da câmera de segurança pode ajudar nas investigações e localização dos autores.