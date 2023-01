Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde deste domingo (15), mais um acidente foi registrado na Ponte do Ubá, na BR-153, entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR, em consequência das lombadas implantadas pelo Dnit no local. O acidente envolveu um carro e duas carretas, mas desta vez, felizmente, os danos foram apenas materiais.

Na semana passada um caminhoneiro morreu após sua carreta despencar da ponte. Outro acidente já havia sido registrado anteriormente no mesmo local, em consequência das lombadas implantadas pelo Dnit nas cabeceiras da ponte de forma irregular, conforme afirmaram categoricamente especialistas ouvidos pelo Portal Tá No Site.

Após o acidente fatal registrado na semana passada na Ponte do Ubá, o deputado federal Pedro Lupion reiterou ao Dnit os pedidos por medidas emergenciais para evitar mais tragédias no local. O parlamentar disse ao Portal Tá No Site que amanhã (16) voltará a entrar em contato com o órgão para relatar a urgência do caso. “Do jeito que está, não dá para continuar!”, disse Lupion.