Um rapaz de 19 anos perdeu R$ 2 mil em notas falsas no fim da tarde de terça-feira (07), em uma ação da Polícia Federal, na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Estado.

O rapaz havia ido no correio da cidade para buscar a “encomenda” quando foi abordado pela equipe federal. Com ele, os policiais localizaram envelopes com 10 notas de 100 e 20 de 50.

Aos policiais ele contou que pagou R$ 350, ou seja, menos de um quinto do “valor” do falso dinheiro. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Federal.

As investigações seguem agora no sentido de identificar os demais integrantes da Organização Criminosa responsável pela produção das notas falsas.