Jacarezinho está próximo de realizar uma das maiores, senão a maior obra de infraestrutura de sua história: a pavimentação asfáltica do Jardim Panorama. O prefeito Marcelo Palhares assinou o convênio junto ao governo do Estado nesta terça-feira (07) para a liberação dos recursos.

Serão R$ 6 milhões oriundos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná para a execução da obra – valor este a fundo perdido, ou seja, não se trata de um financiamento. A prefeitura, por sua vez, entra com uma contrapartida de R$ 2,4 milhões.

O passo seguinte é a inclusão dos valores do orçamento municipal, que deve ser votado pela câmara ainda neste ano. Posteriormente a prefeitura abrirá processo licitatório visando a contratação de uma empreiteira para executar o projeto. A obra deve ter início nos primeiros meses de 2021.

“É uma alegria enorme conseguir realizar esse sonho dos moradores do Jardim Panorama e que também era um sonho de toda nossa gestão, que tanto se empenhou para conseguir uma obra tão grande ainda no primeiro ano de mandato”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

“Só temos que agradecer ao governador Ratinho Júnior e aos deputados Sandro Alex e Mauro Moraes que são grandes parceiros de Jacarezinho e sempre têm atendido nossas demandas. Tenho certeza que essa obra vai levar um progresso muito grande ao Panorama e mudar a realidade dos moradores do bairro”, completa o prefeito.

O Jardim Panorama é um bairro que surgiu a partir de um loteamento privado, ainda na década de 90. Ali existem quase 6 mil metros de ruas sem nenhum tipo de pavimentação, o que é alvo de justas reclamações dos moradores há muitos anos.

Atualmente o bairro tem cerca de 2,5 mil moradores divididos em 575 imóveis construídos. Há ainda cerca de 250 lotes vagos no bairro, que a partir de agora têm maior chance de ganharem edificações.

JARDIM EUROPA

Outra excelente notícia para Jacarezinho ainda no quesito infraestrutura diz respeito ao projeto de pavimentação do Jardim Europa. Nesta segunda-feira (06) a câmara de vereadores aprovou a contratação de crédito junto à Agência de Fomento do Paraná no valor de R$ 10 milhões, com grande parte deste recurso tendo como destino a pavimentação asfáltica do bairro.

A prefeitura já tem pronto o projeto para pavimentação das ruas do bairro e a estimativa é que as obras possam ter início até o fim do primeiro semestre do ano que vem. O restante do valor contratado junto a Fomento será investido na pavimentação asfática da avenida de acesso ao Centro de Eventos.