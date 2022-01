Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais da Rocam da 4ª Companhia de Polícia Militar prenderam um homem de 42 anos com porções cocaína na tarde de sexta-feira, 21, em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe estava em patrulhamento na Vila Ribeiro, após denúncias informando que um suspeito, já conhecido pela polícia, estaria utilizando um carro para a venda de entorpecentes. Pouco tempo depois, na rua Amazonas, os PMs localizaram o carro e realizaram a abordagem.

Em revista pessoal ao condutor foi encontrado um invólucro contendo porções cocaína, a quantia de RS674,00 e um celular. Foi realizada busca no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado. O carro estava com pendências administrativas, sendo lavradas as notificações.