Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar cumpriu mandado de prisão contra um homem de 25 anos pelos crimes de tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo, durante a noite do último sábado (22) em Jacarezinho.

Segundo a Polícia Militar, após encontrar o alvo do mandado, na Rua Fernando Botarelli, no bairro do Aeroporto, o indivíduo foi encaminhado para a cadeia pública de Jacarezinho para o cumprimento da pena.