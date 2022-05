Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista morreu no fim da tarde desta quinta-feira (12), após se envolver em uma colisão com uma picape na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

Conforme apurou a reportagem, o motociclista foi identificado como Bruno Vergílio Luciano. Ele deixava o local onde trabalhava, uma empresa de fabricação de lajes, quando ao tentar cruzar a rodovia foi atingido por uma picape Fiat Toro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, o motociclista teve morte instantânea. O motorista da picape estava sozinho no veículo e não se feriu.