Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O condutor de um GM/Celta, de cor vermelha, provocou um grave acidente de trânsito na noite de ontem (16) em Santo Antônio da Platina/PR, e fugiu sem prestar socorro à vítima, um motociclista de 50 anos.

O carro seguia pela rua Dom Pedro II e ‘furou’ a preferencial na avenida Oliveira Motta, acertando em cheio o motociclista identificado como Isaías de Paula, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves.

Conforme apurou a imprensa, o motociclista teve um hemotórax (acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica), fraturou uma das pernas e aguardava por uma tomografia para avaliação de traumatismo craniano. Após receber os primeiros atendimentos no pronto-socorro de Santo Antônio da Platina, Isaías foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Jacarezinho.

Câmeras registram fuga

Câmeras de segurança instaladas e imóveis residenciais e comerciais registraram o acidente e a fuga do motorista sem prestar socorro à vítima. O carro seguiu pela rua Dom Pedro II e, no cruzamento com a rua 19 de Dezembro, cometeu nova infração de trânsito ao cruzar a preferencial com sinal vermelho no semáforo.