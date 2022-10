Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O velocímetro da moto BMW, que bateu contra um poste e matou o casal Andre Fagundes e Janaina Anzoategui Fagundes, travou em 80 km/h, velocidade superior a máxima permitida na Linha Verde, em Curitiba. A informação foi confirmada pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), que apura as causas do acidente.

De acordo com o delegado Edgar Santana, o laudo do Insituto de Criminalística é de fundamental importância para entender as causas do acidente. “O velocímetro travou em 80 km/h, no entanto, não sabemos se foi realizada alguma freagem antes da batida ou não. Pelo impacto, é razoável imaginar que a moto estava em uma velocidade alta”, descreveu.

A velocidade máxima permitida na Linha Verde é de 70 km/h.