A Secretaria da Segurança Pública do Paraná montou um esquema de policiamento integrado, entre as polícias Civil e Militar, durante os shows do Verão Maior Paraná, para dar mais segurança aos veranistas e moradores das praias do litoral paranaense. O esquema de policiamento foi ajustado principalmente para apoiar a chegada, entrada, saída e dispersão das pessoas que acompanham os shows promovidos no litoral, além de garantir a segurança nas adjacências.

A Polícia Civil vem atuando nos shows do Verão Maior Paraná, com o efetivo de policiais realizando patrulhamento com viaturas nas imediações e disponibilizando a Delegacia Móvel, que é um ônibus equipado e preparado para que os policiais da PCPR possam receber a população em eventuais situações que demandem o trabalho da autoridade policial.

“O nosso trabalho aqui é dar um suporte às forças de segurança. Na delegacia móvel, é possível, por exemplo, registrar boletim de ocorrência. O intuito é que o veranista não precise se deslocar até uma delegacia caso tenha necessidade de um serviço policial, pois estaremos aqui.” contou o Delegado titular da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAF), da Polícia Civil, Luiz Carlos de Oliveira.

No entanto, o delegado ressalta que houve pouca procura para a confecção de boletins de ocorrência na delegacia móvel durante os shows. “Foram poucos registros, isso mostra a efetividade da segurança pública durante os shows. Nosso objetivo é ajudar as pessoas para que elas possam aproveitar momentos como esses, sentindo-se seguras”, explicou.

POLÍCIA MILITAR – A Polícia Militar está presente também em todas as atrações artísticas que acontecem no litoral paranaense, atuando antes, durante e depois para garantir a segurança da população presente.

De acordo com o major da Polícia Militar do Paraná, Ronaldo Carlos Goulart, a PMPR sempre faz um planejamento dos diversos eventos, fazendo uma avaliação antecipada que leva em consideração o público, os horários, os acessos da população e locais de estacionamento. “Felizmente o planejamento das ações e a atuação preventiva tem tido muito sucesso e nós temos o mínimo de incidentes onde foi necessário a intervenção dos militares. Nós temos um efetivo a disposição da população, seja pela areia, pelas estradas, com veículos na areia, inclusive. Então toda essa estrutura é para transmitir segurança para a população, para que possam curtir o show com tranquilidade” disse.

Com isso, a Polícia Militar tem atuado por meio de patrulhamento preventivo, contando com as unidades especializadas como a Cavalaria, o Batalhão de Polícia de Trânsito, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), além de policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Além disso, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) utiliza o helicóptero com um farol de busca potencializado.

A PMPR conta ainda com o caminhão de Plataforma de Observação Elevada, equipado com câmeras, inclusive térmicas, para verificar possíveis armamentos utilizados pela população e que também serve como uma Estação Rádio-Base (ERB) para comunicação entre todas as viaturas e equipes policiais atuantes no patrulhamento.

O trabalho as forças policiais segue até o dia 11 de fevereiro, data do último show gratuito promovido pelo Governo do Paraná no litoral. As apresentações iniciam sempre às 20h e a entrada é gratuita.

VERÃO MAIOR PARANÁ- O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.