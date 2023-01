Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O final de semana no litoral paranaense foi recheado de atrações para moradores e veranistas com os shows gratuitos do Verão Maior Paraná. Neste sábado (28), o grupo Sambô se apresentou no palco Pontal do Paraná, e Dell Cavalini e a dupla paranaense Pedro Paulo & Alex agitaram as areias do palco Matinhos.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows apresentam grandes nomes da música nacional, reunindo uma plateia gigantesca formada por pessoas de todas as idades.

Pedro Paulo & Alex subiram ao palco em Matinhos. A dupla da região Norte do Paraná realizou seu primeiro show do ano no Verão Maior Paraná. Pedro Paulo destacou a estrutura do evento e disse que está animado para o futuro. “Primeiro show do ano começando com o pé direito, Verão Maior é um dos maiores eventos do Paraná e do Brasil. Nós já viemos várias vezes pra cá. Começamos o ano no Paraná e estamos com a energia recarregada”

Alex ressaltou que se apresentar para os paranaenses é sempre motivo de emoção para a dupla. “No Paraná, a gente fica sempre com o coração aquecido. Muito calor, energia positiva. Revemos muita gente, nós começamos aqui. Estamos muito felizes”.

O paulista Dell Cavalini abriu a noite de shows em Matinhos com uma apresentação eclética e muita dança. Ele disse que ama o Paraná e seus fãs do Estado e ainda comentou que a apresentação da noite de sexta (27) em Pontal do Paraná, também parte da programação do Verão Maior, foi um sucesso.

“Pra mim é uma alegria participar de um evento tão maravilhoso como esse. Ver um público desse. Que cidade maravilhosa, fiquei muito feliz. Todo mundo cantando minhas músicas. Quando você chega numa cidade e as pessoas estão cantando suas músicas é muito gratificante, você sabe que o trabalho está sendo bem feito”

A curitibana Denise Pires foi assistir a dupla Pedro Paulo & Alex, mas também acompanhou as atrações do Verão Maior nos finais de semana anteriores, como Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, entre outros.

“Estamos vindo todo fim de semana e os shows gratuitos estão sendo muito legais. Todos estão sendo excelentes atrações, envolvendo a família, com organização e segurança. É mais um atrativo para quem desce pro litoral e por ser gratuito possibilita que várias pessoas interajam”.

Já o pipoqueiro Douglas Cordeiro disse que suas vendas aumentaram após a criação do evento. Ele também atribuiu o sucesso da temporada ao alargamento da faixa de areia na orla de Matinhos. “Tem um monte de show bom e gratuito, vem gente de tudo quanto é lugar. Com essa estrutura toda que montaram, alargaram a areia, ficou bem melhor. Atrai bastante gente. Antes só tinha o carnaval, mas agora o show é um atrativo a mais pro pessoal vir fim de semana”

PONTAL DO PARANÁ – Em Pontal do Paraná, o grupo Sambô, que está completando 20 anos de carreira, agitou a arena com o melhor do “rock-samba”. Hugo Rafael, vocalista da banda, disse que ficou feliz em voltar a tocar em Pontal do Paraná e que os shows do grupo são repletos de muita dança e música animada. “A gente adora estar no Paraná, é muito bom fazer um show pra galera nesse festival de verão. O Sambô é uma grande festa, a gente mistura tudo o que a gente gosta em música: samba, alegria e animação”.

Hugo ainda ressaltou a importância da realização de eventos como o Verão Maior Paraná. “É sempre muito bom ter festa popular. Família, amigos, todo mundo poder vir gratuitamente para assistir as atrações e se divertir. É muito legal”.

Silviane Alves Rabij é fã de Sambô. Ela foi ao Litoral para acompanhar o show e ficou impressionada com a estrutura e segurança do evento. “Achei fácil o acesso, é um ambiente bem familiar, muito sossegado. Uma estrutura de palco desse tamanho nunca vi. É um atrativo, Pontal do Paraná merece”.

Já a comerciante Talita dos Santos, que vende chope no litoral, está trabalhando durante os shows desde o primeiro dia de evento. Segundo ela, esta temporada está sendo a melhor dos últimos anos. “Esse ano está sendo bem movimentado, uma temporada bem boa pra nós aqui. Tá bem lotado. O comércio ganha com isso. O evento tá sendo bem legal pra movimentar o pessoal”.

Já passaram pelos palcos nomes como Leonardo, Eduardo Costa, César Menotti & Fabiano, Fernando e Sorocaba, e ainda estão programados mais dois finais de semana de apresentações musicais, encerrando uma temporada que certamente ficará na memória do público. Guilherme & Santiago, Ara Ketu, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo ainda vão fazer a alegria dos veranistas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.