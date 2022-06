Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 52 anos, identificada como Nelci T. G.O., servidora pública, foi encontrada morta com uma faca cravada nas costas na tarde deste sábado (4). A situação aconteceu no bairro Coqueiral, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O suspeito de cometer o crime, um homem de 22 anos, foi detido por populares e agredido antes da chegada da polícia.

De acordo com informações apuradas pela equipe da RICtv, o homem teria pulado o muro da casa da vítima e desferido quatro golpes de faca. O objeto ainda ficou preso no corpo da mulher, que foi localizada logo depois, por familiares. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nelci era servidora pública e trabalhava na Unidade Básica de Saúde do bairro Aclimação.

Após esfaquear Nelci, o suspeito teria fugido e tentado furtar o celular de uma vítima que andava nas proximidades. Populares conseguiram deter o homem e o agrediram antes da chegada da polícia. O Siate teve que ser acionado para atender o suspeito, que estava ferido.

A Polícia Civil deve investigar o caso.