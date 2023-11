Sete pessoas da mesma família morreram após a van em que elas estavam se envolver em um acidente de trânsito enquanto retornavam de um velório, na madrugada desta sexta-feira (17), em Ouricuri, no Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no quilômetro 109 da BR-316 e envolveu uma van – com 19 pessoas – e um caminhão que transportava madeira. As informações são do UOL.

Era por volta das 4h quando a van colidiu contra a traseira do caminhão. O primeiro veículo havia deixado a cidade de Arapiraca (AL) e tinha como destino o município de Araripina (PE), ou seja, o acidente aconteceu a cerca de 60 km do destino final. As sete que morreram estavam na van.

De acordo com o UOL, pelo menos dez pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ouricuri.

Os dois motoristas envolvidos foram encaminhados a uma delegacia da cidade. Os condutores foram submetidos ao teste de bafômetro, que não indicou a ingestão de bebida alcoólica.