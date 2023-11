O deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), visitou na tarde de sexta-feira (17) os bairros Alceu Garbelini e José Afonso, em Santo Antônio da Platina, que serão contemplados com pavimentação asfáltica.

As obras, que estão orçadas em R$2.870 milhões, serão realizadas com recursos de emenda parlamentar do deputado Pedro Lupion, no valor de R$1.550 milhão, e contrapartida da prefeitura, no valor de R$1.320 milhão.

Acompanhados pelo secretário municipal de Obras Everton José Panegada, Lupion, o prefeito Zezão e o vice-prefeito Chico da Aramon conversaram com os moradores e funcionários da obra de infraestrutura que vai transformar a vida da comunidade local.

“É uma alegria imensa fazer parte desse momento tão importante para muitas famílias dos bairros Alceu Garbelini e José Afonso. Como platinense, eu me sinto honrado em poder colaborar com emendas para obras tão importantes como essas para o município. Junto com o prefeito Zezão e Chico da Aramon continuaremos trabalhando muito para construirmos uma Santo Antônio da Platina cada dia melhor”, disse Lupion.