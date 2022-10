Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina e o 2º Batalhão de Polícia Militar assinaram nesta sexta-feira (30) termo de cessão de uso de dispositivos móveis (celulares) que irão proporcionar mais segurança aos produtores rurais do município e cidades do Norte Pioneiro do Paraná por meio da tecnologia, reforçando ainda mais a segurança no campo.

Conforme o presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Júnior, por meio do aplicativo WhastApp os produtores rurais serão inseridos em grupos que poderão enviar mensagens instantâneas aos dispositivos móveis cedidos à PM, que ficarão na sala de controle de ocorrências da 4ª Companhia, possibilitando mais agilidade aos atendimentos por georreferenciamento. “Iniciamos a parceria com o Polícia Militar por mais segurança no campo disponibilizando uma viatura para a Patrulha Rural, que se expandiu para outras regiões através de ações do governo estadual. Agora, mais uma vez, o Sindicato Rural buscar fortalecer a segurança no campo com uso da tecnologia, onde o produtor rural poderá acionar a PM instantaneamente indicado a localização exata para o atendimento à ocorrência. Esse é o papel do Sindicato Rural, buscar soluções a problemas no campo, em especial relacionados a segurança pública”, disse Junior Afonso.

O subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, major Márcio Jaquetti, disse que os produtores rurais serão orientados sobre o funcionamento da tecnologia e regras para participar dos grupos de WhasApp da Polícia Militar para atendimento às ocorrências no campo.

Junior Afonso agradeceu a presença do subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, major Márcio Jaquetti; do comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, capitão Marciano Corsini; do cabo Emerson dos Santos; do coronel reformado e ex-comandante do 2º BPM, Airton Sérgio Diniz; do presidente do Conseg, o advogado Alex Dias Massarelli; do diretor do Sindicato Rural, Dionísio Sanches Garcia; e ao coronel da reserva Antônio Carlos de Morais, ex-comandante do 2º BPM e ex-subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná.