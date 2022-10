Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo dois carros na noite de ontem (29), na BR-153, próximo ao município de Guapirama/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 69,9 quando um GM Cruze, locado, do município de Belo Horizonte/MG, que trafegava no sentido Conselheiro Mairinck a Santo Antônio da Platina, realizava uma ultrapassagem e colidiu com um Fiat/Siena do município de Sapopema/PR.

O condutor do Siena, 31, e a passageira do veículo, 55, foram socorridos por esquipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhados ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina, ambos conscientes e orientados. O condutor do Cruze, 63, foi atendido e liberado no local do acidente.

O teste de etilômetro indicou com os motoristas não ingeriram bebida alcoólica.