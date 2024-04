Uma mulher é suspeita de abandonar o filho, um recém-nascido, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5), a mulher apresentava intenso sangramento e foi encaminhada para o hospital da cidade para exames.

Os familiares, os quais não sabiam da gravidez, pediram para pessoas limparem a casa da autora, ocasião em que encontraram, no fundo da residência, uma criança enrolada em um lençol”, conta o delegado da PCPR Rodrigo Siqueira. Após ser encontrado em meio ao tecido, o bebê recém-nascido foi levado a um hospital.

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por abandono de recém-nascido com resultado lesão. A equipe segue em diligências. Nos próximos dias, serão realizadas oitivas, além da análise de médicos para elucidar as causas e circunstâncias do fato.