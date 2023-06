Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem suspeito de praticar roubos e furtos na região do bairro Santa Quitéria, em Curitiba, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na noite desta segunda-feira (26). O rapaz foi identificado pelos militares, porém, tentou efetuar uma fuga.

Em imagens gravadas por moradores, é possível ver que primeiro o suspeito tentou a fuga a pé, mas logo na sequência se pendurou em um caminhão, na tentativa de driblar os policiais. Entretanto, o plano do suspeito não deu certo e ao ser encurralado pelos militares, sacou uma arma e entrou em confronto.

O homem, de 37 anos, que contava com diversas passagens pelo sistema penitenciário, foi baleado e não resistiu. Assista ao momento da perseguição no carrossel acima.