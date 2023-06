Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro, aprovou em segundo turno o Projeto de Lei (PL) que propõe o aumento no número de vereadores a partir da próxima legislatura, em 2025. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira (26) e terminou com o placar de 7 votos a 2, a favor do aumento de políticos.

Os únicos vereadores que votaram contra a proposta foram Mirian Montanheiro (Podemos) e Luciano de Almeida Moraes (PTB). Agora, o PL será encaminhado para sanção ou não do prefeito José da Silva Coelho Neto (PHS).

Conforme a Constituição Federal, municípios que possuem entre 30 mil e 50 mil habitantes podem ter até 13 vereadores. Segundo o IBGE, a cidade do Norte Pioneiro tem 46.503 moradores.