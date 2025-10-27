As duas vítimas que morreram em um acidente na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde deste domingo (26) eram técnicos de vôlei. Os dois professores estavam em um Toyota Corolla e seguiam para a cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, onde será realizada a Taça Paraná a partir desta segunda-feira (27). O carro dos técnicos bateu na traseira de um ônibus parado no acostamento.

Os técnicos que morreram eram conhecidos no voleibol paranaense e iriam integrar a comissão técnica do Medianeira Vôlei na competição. Uma das vítimas é Rodrigo Soares Corrêa, de 43 anos, que comandava o Vôlei Medianeira e em 2024 integrou a comissão técnica da Seleção Parananense de Voleibol. Já o outro professor foi identificado como Marcelo Martin, de 62 anos, que liderava o projeto do esporte em Noca Santa Rosa.

Os dois técnicos iriam participar da Taça Paraná, que teve a abertura oficial na noite deste domingo (26), em São José dos Pinhais. A competição de base é a maior da América Latina e conta com 370 equipes de 11 estados, além do Distrito Federal, e representantes internacionais. Os organizadores do campeonato lamentaram a morte dos treinadores.

“A Taça Paraná de Voleibol lamenta profundamente o acidente registrado na tarde deste domingo (26), na BR-277 em Palmeira, Paraná, envolvendo integrantes da comissão técnica da equipe do Medianeira.

Os dois treinadores estavam no carro que colidiu violentamente na traseira de um ônibus. Com imensa tristeza e dor no coração, informamos que os técnicos Rodrigo Soares Côrrea, do Medianeira Vôlei e Marcelo Martin, da Prefeitura de Nova Santa Rosa, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

Neste momento de profunda dor e tristeza, a Taça Paraná de Voleibol presta todas as condolências e solidariedade às equipes e familiares dos técnicos”, lamentou a organização.

A Federação Paranaense de Voleibol também lamentou o acidente com morte dos técnicos. “Neste momento de dor e consternação, a Federação Paranaense de Voleibol expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e à comunidade esportiva, unindo-se em solidariedade pela irreparável perda”, diz a nota.

Corolla ficou totalmente destruído após o acidente (Foto: reprodução / Grupo BR-277)