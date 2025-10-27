Um jovem, de 23 anos, membro de um motoclube no Vale do Ivaí, no Noroeste do Paraná, morreu em um acidente após perder o controle da moto e cair na PR-180, em Terra Rica. A vítima foi identificada como Jones Fontana da Silva.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motociclista trafegava de Terra Rica em direção a Diamante do Norte, quando, ao atingir o km 17, perdeu o controle da Honda CBX 250 Twister, invadiu a rotatória e sofreu a queda.

A Polícia Rodoviária informou que o clima estava chuvoso no momento do acidente, conforme o portal OBemdito.

Morte de jovem membro de motoclube causa comoção

O motoclube publicou uma homenagem à vítima, se despediu de Jones e relembrou a paixão do jovem por motocicletas.

Hoje, o nosso coração está pesado com a perda do nosso querido amigo e companheiro de estrada. Sua paixão pelas motos e seu espírito livre sempre iluminaram as jornadas juntos. Cada quilômetro rodado ao seu lado foi uma verdadeira aventura, e sua ausência deixará um vazio imenso em nossas vidas e no moto clube dos Insanos. Que você encontre paz na eternidade, e que sua memória viva em nossos corações e nas histórias compartilhadas. Estamos todos juntos nesse momento difícil, honrando sua memória e celebrando a amizade que tivemos.

Jones era natural de Nova Londrina e o sepultamento acontece às 10h desta segunda-feira (27), no Cemitério Nova Londrina.