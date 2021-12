Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram baleados na manhã desta quinta-feira (16) dentro do Hospital Metropolitano de Sarandi, noroeste do Paraná. Eles seriam companheiros de trabalho e, após uma discussão, um atirou no outro. Um policial civil que estava dentro do hospital presenciou a situação e baleou o atirador.

A situação aconteceu pouco depois das 9h. Os dois homens trabalhavam em uma empresa nas proximidades do hospital. Eles teriam discutido e um deles, Igor Andrei de Souza, de 25 anos, sacou uma arma.

O outro homem saiu correndo e pediu ajuda dentro do hospital. No entanto, o atirador também entrou no hospital e atirou contra ele. Danilo Adrian da Silva, de 33 anos, foi atingido na testa.

Um policial civil que estava no local sacou a arma e disparou contra o atirador, que foi atingido no braço. O atirador fugiu de carona com outro homem.

O homem que havia sido perseguido foi atendido no Hospital Metropolitano e passa bem. Já o atirador deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele foi preso e a arma usada por ele foi apreendida.

Em agosto, o pronto atendimento do Hospital Metropolitana de Sarandi foi invadido por homens armados. Eles executaram um homem que estava internado no local, deixando a equipe do hospital em pânico.