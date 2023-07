Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente de trânsito terminou com jovem casal morto manhã desta sexta-feira (7), no trecho da Rodovia do Xisto (BR-476) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o soldado Fagner, do Corpo de Bombeiros, a picape ficou desgovernada, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão. O casal – homem de 25 anos e mulher 20 anos – que estava na picape morreu na hora. O condutor do caminhão não se feriu.

“No estrada Branco, duas pessoas estão em óbito. Ainda não conseguimos a identificação das vítimas, um casal jovem. O veículo que trafegava sentido Lapa-Curitiba, teria batido no outro, perdeu o controle, passou na contramão e colidiu de frente com o caminhão.” soldado Fagner, do Corpo de Bombeiros

A rodovia permanece isolada aguardando a chegada da Polícia Científica. O motorista que passa pela região precisa ter atenção redobrada.