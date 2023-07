Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O descumprimento de uma medida protetiva terminou com um idoso de 68 anos morto em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no fim da manhã desta sexta-feira (7). De acordo com a polícia, a vítima teria ‘partido para cima’ da família com uma barra de ferro, momento em que foi esfaqueada pelo filho de 29 anos.

O tenente Bastos, do 17º Batalhão da Polícia Militar (PM), comentou que o filho foi preso em flagrante e alegou legítima defesa.

“Segundo informações do próprio autor, o idoso chegou na casa pedindo uma documentação, o que foi prontamente atendido. Uma discussão começou em seguida, momento em que a vítima pegou uma barra de ferro, indo para cima da família. O autor, então, teria pegado uma faca e realizados os golpes contra o senhor”, comentou.

O crime aconteceu no bairro Guatupê. Vizinhos confirmaram que a vítima costumava ser bastante agressiva contra a família. Segundo a polícia, a filha do idoso mantinha uma medida protetiva contra ele, mas não estava em casa no momento do crime.

A Delegacia de São José dos Pinhais passa a investigar o caso e analisa se o caso pode se enquadrar na legítima defesa.