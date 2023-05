Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, identificado como João Hortêncio Scapin, de 70 anos morreu após sofrer um acidente com um trator, na noite de sábado (29), na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto ao Corpo de Bombeiros, o veículo tombou sobre a vítima, em um sítio localizado na região da PR-444.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e conversou com o genro da vítima. Ele relatou que o sogro saiu com o trator por volta das 15 horas e como demorou para retornar para casa, familiares saíram a sua procura. O idoso foi encontrado no início da noite em uma área de mata, com o corpo preso embaixo do trator. Familiares acionaram socorro.

