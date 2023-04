Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Bruna Marquezine atraiu todos os holofotes na última quinta-feira (27/4), ao marcar presença na luxuosa festa promovida pela joalheria Tiffany & Co, em Nova York, nos Estados Unidos, com uma superprodução milionária.

Para o evento, a atriz brasileira que está prestes a estrear no cinema internacional com o longa Besouro Azul, da DC, usou um vestido preto, nada básico, e arrematou o look com diversas joias da marca anfitriã, Tiffany.

Bruna usou dois anéis com cinco fileiras de diamantes cravejados, um em ouro rosa e o outro em ouro branco, avaliados em cerca de R$ 54 mil cada; duas pulseiras em ouro com diamantes que custa cerca de R$ 204 mil e R$ 219 mil cada; uma pulseira articulada em ouro branco de R$ 40.250; um colar em ouro amarelo de nada mais e nada menos que R$ 414 mil e brincos em ouro amarelo com diamantes avaliados em R$ 327 mil, o que totaliza a bagatela de R$ 1.312.250,00 (um milhão, trezentos e doze mil e duzentos e cinquenta reais).

