Um grave acidente entre dois veículos resultou em três mortes na PR-461, na região noroeste do Paraná. De acordo com informações da equipe de resgate, os carros de passeio bateram de frente neste domingo (6), em um trecho de pista simples entre as cidades de Flórida e Ângulo. Os três ocupantes dos automóveis não utilizavam cinto de segurança e todos morreram no local.

Ainda segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois óbitos foram confirmados logo que as equipes de resgate chegaram no local e uma terceira vítima foi retirada do automóvel em parada cardiorrespiratória. Foi realizado procedimento de reanimação, porém, a vítima também não resistiu.

O local do acidente é um trecho de reta, com faixa tracejada, o que permite a ultrapassagem. Entretanto, um dos motoristas invadiu a pista contrária e causou o acidente. Um helicóptero do Samu chegou a ser acionado para atender as vítimas.

A identidade das vítimas não foi confirmada.