Dois rapazes de 18 e 19 anos e um adolescente de 16 foram detidos no início da madrugada desta quarta-feira, 14, após furtarem três motos em Ibaiti/PR.

Policiais Militares foram acionados após informações sobre o furto de motocicletas em uma revendedora na rua Vereador Humberto Moacir Schenna, no centro da cidade. A equipe policial, com base nas imagens de câmeras de segurança, constatou que os três criminosos quebraram a porta de vidro da loja com uma pedra e subtraíram três motos.

Os autores foram identificados e os policiais encontraram dois deles (primos) em suas residências, na rua José Constantino, na Vila Esperança. Um deles negou a participação no crime, mas após ver as imagens do furto o suspeito acabou confessando e entregou à equipe uma das motocicletas furtadas.