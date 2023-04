Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois, dos quatro suspeitos de assaltar um banco em Antonina, no Litoral do Paraná, na segunda-feira (10), morreram em confronto com a Polícia Militar, na noite desta quarta (12). O confronto foi na Estrada do Anhaia, zona rural de Morretes, no Litoral.

Ao longo do dia, foram três confrontos com a PM envolvendo os suspeitos do assalto.

O primeiro foi em Morretes, com um morto. O segundo foi a tarde, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, com um baleado e preso após alta hospitalar. E o terceiro foi a noite, novamente em Morretes, com dois mortos, em troca de tiros com o Comando de Operações Especiais (COE).

A polícia apreendeu armas, coletes balísticos e malotes de dinheiro, que foram levados à Polícia Federal em Paranaguá. Até o momento, mais de R$ 177 mil em espécie foram recuperados.