Inclusão importa! Uma garotinha que se apresentou no “The Voice Kids” da Alemanha emocionou os jurados e a plateia ao cantar e interpretar a Língua de Sinais para que a irmãzinha surda pudesse também compreender.

A participante chamada Fia, de apenas 11 anos, é irmã de Emília, deficiente auditiva. Quando foi selecionada para participar do programa, a garota resolveu que faria um espetáculo para todos, inclusive aqueles que não podem ouvir!

Cantando a música “Flashlight”, de Jessie J, a menina conquistou e virou as quatro cadeiras dos jurados, que não esconderam a emoção quando viram que ela estava dedicando a música à irmãzinha. Lindo isso!

A estrela

Quando Fia começou a cantar, os quatro jurados ficaram impressionados com a voz doce da menina, mas, como estavam de costas para ela, ainda não sabiam que ela também estava utilizando a linguagem de sinais em sua performance.

De cara, o público que estava vendo a apresentação desde o início ficou muito emocionado com o talento e sensibilidade da garotinha, aplaudindo calorosamente. Ela arrasou!

A comoção também tomou conta dos jurados. Em menos de um minuto de apresentação, todos já tinham apertado o botão para virar as cadeiras e ficaram surpresos ao verem a atitude de Fia.

Quando ela finalizou a música, todos que estavam no estúdio a aplaudiram de pé, até com lágrimas nos olhos. Um ato muito nobre por parte da menina.

homenagem

Nos bastidores do palco, os pais de Fia e Emília comemoraram o sucesso e a aprovação dela na prova de “Escolha às cegas”.

Após a apresentação, a garotinha explicou que a irmã é surda e queria que ela também entendesse o show. Assim, Fia decidiu incluir a interpretação com língua de sinais.

Obviamente, os quatro jurados queriam que ela se juntasse ao seu próprio time e tiveram de disputar pela participante. A voz de Fia tocou o coração de todos!

No final, Fia escolheu o time da cantora alemã Lena Meyer-Landrut, que se emocionou bastante e até chorou depois de virar a cadeira para a menina.

O programa ainda está no ar e Fia avança a cada etapa. Mesmo se ela não for a grande campeã, sabemos que ela é uma verdadeira ganhadora no “jogo da vida”.

Assista: