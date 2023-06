Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste domingo, 25, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, pertencente à 2ª Companhia do Posto Rodoviário de Siqueira Campos, foi acionada para atender a um capotamento na PR-092, no município de Santo Antônio da Platina/PR.

A chamada de socorro foi recebida às 13h, e a equipe chegou ao local do acidente por volta das 13h30, permanecendo até as 16h para os procedimentos necessários.

O acidente ocorreu no km 321+300 metros da rodovia estadual. O veículo envolvido era um Fiat/Uno Mille. O condutor, um homem de 27 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico.

Devido à condição do condutor, não foi possível realizar o teste do etilômetro para verificar se ele estava dirigindo sob efeito de álcool.

No local do acidente, constatou-se que a ultrapassagem era proibida no sentido do veículo. A pista onde ocorreu o capotamento era reta, com declive.

As causas do acidente são investigadas