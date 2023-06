Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste sábado, 24, por volta das 00h15, uma equipe do Canil da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná realizou uma operação de combate ao tráfico de armas e drogas na Rodovia PR-855, Km 03, no município de Bandeirantes, Paraná. Durante uma ação, os cães de faro Arius e Airon foram empregados para auxiliar na busca.

Um ônibus que fazia a linha Campo Mourão/São Paulo foi parado pelos policiais. Durante a vistoria no bagageiro, o cão Arius indicou positivamente uma mala de cor azul. Através da etiqueta da bagagem, foi possível identificar o passageiro, um homem de 28 anos, residente na cidade de Foz do Iguaçu, que estava sentado na poltrona número 18 e portava uma mochila grande de cor preta.

Na presença do proprietário, foi realizada a abertura da bagagem, e foram encontrados 10 capacitores de energia, embalados e lacrados. Questionado sobre o conteúdo, o passageiro informou que se tratava de capacitores de bateria para módulos de som e que estava transportando-os de Cascavel até a cidade de São Paulo.

Devido à indicação positiva do cão de faro, a equipe decidiu abrir os capacitores, desmontando os aparelhos. Durante uma busca minuciosa, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga ao “haxixe marroquino” envoltos em bexigas nas cores preta e vermelha, no interior dos aparelhos.

Na mochila de cor preta, foram encontrados mais seis capacitores, totalizando 16 aparelhos. Cada aparelho continha dois tabletes acondicionados dentro das bobinas internas, totalizando 32 tabletes da substância análoga ao “haxixe marroquino”, com um peso total de 17.490 kg.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro, que foi encaminhado ao hospital local, onde recebeu atendimento médico para verificar sua integridade física, sendo constatado que não apresentava lesões. Em seguida, o indivíduo foi encaminhado com a droga até a Delegacia de Bandeirantes para as providências cabíveis