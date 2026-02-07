O Verão Maior Paraná chega ao último fim de semana consolidado não apenas pelo recorde de público nos shows, mas também pelos impactos econômicos e sociais gerados no Litoral do Estado. A cada R$ 1 investido pelo governo do Paraná no programa, houve um retorno de R$ 1,19 na economia dos sete municípios litorâneos, resultando em um incremento de R$ 110 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) da região.

Os dados foram apurados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), que considerou investimentos totais de R$ 92,7 milhões, conforme os orçamentos dos órgãos e entidades estaduais envolvidos na operação.

Geração de empregos

Além do impacto econômico, a estimativa é que os shows e atividades do Verão Maior tenham gerado 2.368 empregos, somando postos diretos, indiretos e aqueles relacionados à circulação da renda no comércio e nos serviços locais. Um exemplo citado pelo instituto é o trabalhador contratado para a montagem dos palcos, cuja renda movimenta outros setores da economia, como supermercados e estabelecimentos comerciais.

Tanto a geração de empregos quanto o aumento do PIB foram projetados com base no Modelo de Equilíbrio Geral Computável (MEGC), instrumento de planejamento econômico desenvolvido pelo Ipardes.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou ainda o impacto econômico dos investimentos estruturantes realizados pelo governo no Litoral, como a Ponte de Guaratuba e a revitalização das orlas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, e ressaltou a conexão do evento com a população e os veranistas.

“Temos um novo Litoral. Há uma sensação de pertencimento. As obras de infraestrutura e esse festival dessa envergadura trouxeram isso ao Paraná. E os dados mostram que isso gerou desenvolvimento econômico e um ciclo positivo para a economia”, afirmou o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, estudos técnicos como o levantamento de impacto no PIB são fundamentais para a avaliação das políticas públicas. “Os números produzidos demonstram que o Verão Maior Paraná não se limita a um conjunto de atividades de entretenimento, sendo também um dos alicerces do desenvolvimento do Litoral, a partir da promoção do turismo, de novos empregos e de mais negócios”, disse.

Verão Maior Paraná registra recorde de público

A edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná teve início em 19 de dezembro e contou com uma programação diversificada, reunindo shows nacionais e internacionais, atividades esportivas e de lazer, além de ações nas áreas de segurança pública, saúde, sustentabilidade, acessibilidade e infraestrutura. A estimativa é que somente em janeiro o evento tenha alcançado 3 milhões de pessoas, após um Réveillon que reuniu cerca de 2 milhões.

Os fins de semana com apresentações musicais foram o principal destaque, com recordes de público nos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná. Ao todo, 2,3 milhões de pessoas acompanharam os shows de artistas como Alok, Ana Castela, Zezé di Camargo & Luciano, Belo, Paralamas do Sucesso, Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle, consolidando o evento como o maior festival de verão gratuito do Brasil.

“Fechamos mais uma edição do Verão Maior com grande sucesso de público, o maior da nossa história, mas também cumprindo nosso objetivo que era gerar renda e empregos no Litoral”, afirmou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, coordenador-geral do programa.

“Todo final de semana de janeiro foi um Réveillon em termos e público, sucesso absoluto. Todo o planejamento para este evento, que dura praticamente o ano inteiro, é justamente para fazer com que haja movimento no Litoral ao longo da temporada, não apenas no Carnaval ou na virada do ano, e isso trouxe resultado”, disse o secretário de Esporte do Paraná, Helio Wirbiski.

A secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, também destacou o impacto cultural do projeto. “O Verão Maior também ajuda a fomentar a cultura. Além dos grandes shows que atraem esse público gigante, que se emociona por poder ver de perto seus ídolos de forma gratuita, também apresentamos a música que é feita no Paraná para nossos veranistas”, afirmou. “É a indústria criativa se movimentando. Há muita sinergia nesse projeto e estamos muitos felizes com o resultado”.