O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou nesta sexta-feira (6) a autorização para a abertura de um novo concurso para a Polícia Civil do Paraná (PCPR). O anúncio foi feito durante o evento de entrega de 243 drones a todas as forças de segurança no estado, no Parque Barigui, em Curitiba.

O concurso abrangerá posições em todas as carreiras da PCPR, como delegados, agentes da polícia judiciária e papiloscopistas. Recentemente, o governador já havia anunciado a ampliação da contratação via concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros, além da Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica, somando mais 5.600 policiais.

Com a autorização, será iniciado imediatamente o processo de organização do novo certame, que será realizado no segundo semestre deste ano. A validade do último concurso vence em junho deste ano, assim, é preciso garantir a seleção de novos candidatos para integrar a PCPR.

“Estamos reduzindo continuamente os índices de criminalidade no Estado aos menores níveis da história, unindo investimentos em tecnologia ao trabalho humano, que é essencial. Por isso, ampliamos nosso efetivo e continuaremos investindo na formação e preparação dos profissionais”, disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

“Temos um planejamento que contempla tanto a reposição das vagas abertas com a aposentadoria de policiais, quanto a ampliação do quadro, para atender cada vez melhor a população. Nos últimos anos, conseguimos fortalecer a estrutura com delegados em todas as comarcas e efetivo para atender todo o estado. Agora, queremos ampliar ainda mais os serviços e o governo têm assegurado essa nova realidade para as forças de segurança do Paraná”, afirmou o delegado-geral da PCPR, Silvio Rockembach.

Concurso da Polícia Civil ainda não tem número de vagas definido

Ainda não há definição sobre o número de vagas. Todos os aprovados integrarão um cadastro de reserva com validade de dois anos, prorrogável por mais dois anos, dentro do planejamento de reposição permanente e expansão da PCPR.

*Com informações da Agência Estadual de Notícias