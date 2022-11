Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro pediu em vídeo publicado em suas redes sociais, nesta quarta-feira (02), para que seus apoiadores desobstruam as rodovias em todo o país. O chefe do Executivo federal afirma que é preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas e que os bloqueios trazem prejuízo para a economia.

“Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa, eu também estou tão triste quanto vocês, mas temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos são bem-vindos, fazem parte do jogo democrático, mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil. Isso prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Tá lá na constituição. Quero fazer um apelo a vocês, desobstruam as rodovias. Isso aí não faz parte dessas manifestações legítimas”, disse Bolsonaro.

Click aqui e assista: https://fb.watch/gyO1iZGlp1/