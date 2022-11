Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Entre os “revogaços” que a gestão do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), irá aplicar sobre decisões do presidente Jair Bolsonaro (PL) inclui a volta da visitação pública ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República e de sua família.

Este palácio esteve fechado para esse programa, instituído há décadas, mas suspenso no atual governo, ainda antes da posse de Bolsonaro.