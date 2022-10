Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Pedro Lupion (PP) foi reeleito neste domingo (2) para mais um mandato na Câmara Federal. Com 99,81% das urnas apuradas, o progressista totalizava 108.970 votos.

Lupion mora em Santo Antônio da Platina e é vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, após ser eleito, por dois mandatos – consecutivos – deputado estadual. Tem no atendimento aos municípios, no fortalecimento do Agro, na defesa do produtor rural, no cooperativismo, na segurança pública e no direito à legitima defesa, do cidadão de bem, suas principais bandeiras. É autor de 494 propostas assinadas, tem 423 projetos de lei apresentados e 71 relatórios assinados.

“Meu compromisso é com os paranaenses. Nas minhas andanças pelos nossos municípios parceiros sei da importância de estar presente, ouvindo a população. Nosso Paraná e nosso Brasil avançam, porque homens e mulheres de bem lutam contra os desafios e não se omitem”, disse Lupion durante o anúncio de sua candidatura à reeleição.