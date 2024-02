A cobrança de pedágio no Lote 2 de rodovias do Paraná inicia na segunda quinzena de março. A novidade é que os motociclistas não pagarão tarifa. E os demais motoristas terão descontos progressivos, conforme a quantidade de vezes que passarem pelo pedágio. Mas o desconto tem uma regra principal: só é válido para veículos equipados com AVI/TAG (sistema eletrônico de cobrança).

Veja quais são as três modalidades de descontos do pedágio:

Isenção para Motociclistas

Desconto Básico de Tarifa (DBT) – Concede 5% para todos os usuários que possuem o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. Esse desconto é válido também para os usuários de caminhões, a partir da primeira passagem na cancela.

Desconto para Usuários Frequentes (DUF) – Válida a partir da segunda passagem na cancela, no mesmo sentido da rodovia, dentro do mesmo mês. Os descontos vão aumentando a cada vez. Mas trava ao atingir a 30ª passagem. Quando vira o mês, os descontos reiniciam.

Os descontos são diferentes em cada uma das sete praças de pedágio da EPR Litoral Pioneiro. Mas há algumas vantajosas, como na praça Jacarezinho I, no Norte do Paraná. Lá a segunda passagem no mês, além do desconto de 5% do DBT, é acrescido um desconto de 12,4%. Gradualmente aumentando, o desconto na 30º passagem chega a 98%.

A concessionária ressalta que, com 30 passagens no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, o beneficiário do DUF na praça de Jacarezinho terá um desconto médio de 75% no somatório das tarifas. Já em São José dos Pinhais, por exemplo, essa média mensal de desconto pode alcançar 56%.

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) vale a todos os usuários. O Desconto para Usuários Frequentes (DUF) aos veículos de passeios. Veículos de passeio são automóveis, furgões e caminhonetes (incluindo as com reboque e semirreboque).