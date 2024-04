O Bolsa Família é um programa do Governo Federal para garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Para ter direito ao Bolsa Família, a renda de cada pessoa da família tem que ser de, no máximo, R$ 218 por mês, conforme as novas regras do programa.

Com a inscrição no CadÚnico, o governo identifica, a cada mês, quem está apto a receber o benefício. O valor recebido pelo programa é de, pelo menos, R$ 600 para cada família – podendo ter acréscimos a depender da quantidade de membros. Se há uma criança de zero a seis anos, ela tem direito a R$ 150, então o valor do repasse para a família será de R$ 750. Se forem duas crianças nessa faixa etária, a família receberá R$ 900, e assim por diante.

A partir deste mês de abril, as novas famílias que entraram para o Bolsa Família vão receber novos cartões em seu endereço. Quem já possuía o antigo cartão poderá continuar usando normalmente. Quem ainda não tiver o cartão consegue fazer o saque em lotéricas de todo o país.

Como sacar o Bolsa Família sem cartão

Para quem ainda não tiver recebido o cartão, é possível sacar o dinheiro diretamente em lotéricas. No entanto, é necessário que o beneficiário já tenha uma senha do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão cadastrada em uma agência da Caixa. Ainda, que a pessoa não receba o benefício em conta corrente ou poupança. Na hora do saque, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Caso o responsável familiar não tenha a senha, poderá realizar o saque diretamente em agências da Caixa Econômica, por meio da guia de pagamento. Também é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Veja onde sacar o pagamento do benefício:

Agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento

Unidades lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Terminais de autoatendimento

Unidades itinerantes

Calendário do Bolsa Família de abril

O pagamento do benefício é realizado conforme o último número do Número de Identificação Social (NIS). Em abril, os primeiros saques estarão disponíveis a partir do dia 17.

Veja a data de pagamento do Bolsa Família em abril:

Dia 17: NIS com final 1

Dia 18: NIS com final 2

Dia 19: NIS com final 3

Dia 22: NIS com final 4

Dia 23: NIS com final 5

Dia 24: NIS com final 6

Dia 25: NIS com final 7

Dia 26: NIS com final 8

Dia 29: NIS com final 9

Dia 30: NIS com final 0

Quais são as condições para a permanência no programa

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos;

Para as crianças de quatro a cinco anos, frequência escolar mínima de 60% e 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Auxílio Gás em abril

Em abril, será pago também o benefício do Auxílio Gás – que só é depositado a cada dois meses. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ainda, a mulher responsável pela família terá preferência pelo recebimento do benefício.

O valor do Auxílio Gás será liberado em conta digital ou bancária. O benefício é correspondente ao valor integral do botijão de gás, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As datas dos repasses seguem o calendário do Bolsa Família.