Algumas cidades do Paraná tiveram a madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira (26). Alguns municípios registraram temperaturas negativas. Contudo, o calor já tem data para voltar ao estado. Veja na previsão.

Conforme o Clima tempo, a semana começa fria e seca no território paranaense. Além disso, em alguns locais, a umidade do ar fica abaixo dos 30%.

Segundo o instituto, a massa de ar fria vai se afastando e as temperaturas sobem no fim de semana no Paraná.

Apesar disso, cidades das regiões sul e central estão em alerta de geadas ainda nesta semana. As mínimas sobem de maneira gradativa a partir de quinta-feira (29). Com isso, os dias começam gelados e a temperatura sobe conforme o sol for aparecendo.

O Clima tempo afirma também que não há previsão de chuva até o final da semana no Paraná.

Cidades do Paraná registram temperaturas negativas

O Paraná começou a semana com uma temperatura congelante e os termômetros chegaram a marcar -5°C. A cidade mais gelada do estado foi General Carneiro, na região sul. Conforme dados do Simepar, pelo menos 15 municípios tiveram temperaturas negativas neste amanhecer.

Em algumas cidades do Paraná, a manhã desta segunda marcou o dia mais frio do ano, entre elas estão: Santa Helena (1,1°C), Cascavel (0,5°C), Toledo (-0,3°C), Pato Branco (-0,8°C), Pinhão (-2,7°C), Guarapuava (-2,3°C), Telêmaco Borba (-0,6ºC), Jaguariaíva (0,1°C), Guaraqueçaba (3,1°C), Guaratuba (6,3°C), Cornélio Procópio (4,1°C) e Londrina (4,2°C).