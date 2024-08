A jovem rainha de rodeio Amanda Batista, de 24 anos, morreu após dois meses internada depois de sofrer uma parada cardíaca. O falecimento aconteceu na última quinta-feira (22), em um hospital de Rio Verde, em Goiás.

Amanda Batista passou mal no dia 21 de junho deste ano, um dia antes do próprio aniversário. Na ocasião, ela chegou a ser reanimada e foi encaminhada às pressas para um hospital.

No entanto, a suspeita é que ela tenha ficado 40 minutos sem oxigenação no cérebro. Dois meses em coma induzido, Amanda faleceu. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada.

Em abril deste ano, a jovem se tornou a rainha do circuito de rodeio CWC, em Nova Crixás. Nas redes sociais, Amanda posou com a faixa do título e comemorou a conquista. “O sucesso começa com um sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência e da persistência para a conquista”, escreveu a mulher.

Amanda deixou um filho de 5 anos, que completaria aniversário no próximo dia 28 de agosto.