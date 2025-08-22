Na noite desta quinta-feira (21), um crime violento abalou o Distrito de Terra Nova, mobilizando a Polícia Militar e gerando grande comoção entre moradores e profissionais da educação. Um motorista de transporte escolar foi vítima de um assalto seguido de incêndio criminoso, em uma ação que colocou em risco a integridade de alunos e trabalhadores da rede pública.

Segundo relato da vítima, o ataque ocorreu em uma estrada vicinal, no momento em que o condutor se dirigia para buscar estudantes. Um homem em uma motocicleta interceptou o veículo, uma VW/Kombi branca, e, armado com o que parecia ser uma arma de fabricação caseira, ordenou a parada. O criminoso exigiu os celulares dos três ocupantes e, em seguida, obrigou todos a se afastarem do local sem olhar para trás.

Instantes depois, foram ouvidos quatro disparos. A Kombi foi encontrada completamente incendiada, o que levanta suspeitas de tentativa de intimidação ou destruição de provas. O autor do crime, que usava capacete, fugiu sem ser identificado.

A Polícia Judiciária esteve no local e iniciou as investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade do suspeito. A comunidade escolar está abalada, e autoridades locais reforçam a importância de medidas de segurança para o transporte de alunos em áreas rurais.

A Polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais.