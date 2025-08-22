Um idoso de 75 anos pediu divórcio da própria esposa, com quem era casado há décadas, após se apaixonar por uma mulher criada por inteligência artificial. Identificado apenas como Jiang, o homem passava horas interagindo com a “namorada” todos os dias pelo celular.

O caso aconteceu na China e foi noticiado por diversos portais locais. De acordo com o Beijing Daily, o idoso acreditava que a “namorada” era real, mesmo apresentando um sorriso robótico e uma voz dessincronizada com a imagem.

No início das interações, a mulher se referia ao idoso como “irmão”, e concordava com tudo que ele dizia. Em certas interações, a inteligência artificial dizia que não recebia atenção o suficiente do “amigo”.

“Ter uma irmã tão boa como você é uma honra para mim”, escreveu o homem.

Idoso começou a se apaixonar pela inteligência artificial após dias de conversa

Com o passar do tempo, o idoso passou a tratar a inteligência artificial como sua namorada, até chegar ao ponto de se apaixonar. Após algum tempo de “relacionamento”, Jiang confessou a paixão à esposa e disse que queria se divorciar.

Ao receber a notícia, a mulher entrou em contato com os filhos adultos no casal. Preocupados, eles explicaram para o pai que a “namorada” não era real. Após a intervenção, o idoso abandonou a ideia do divórcio e encerrou seu relacionamento com a inteligência artificial.