Dois acidentes registrados nesta quarta-feira (27) nas rodovias estaduais da região de Ibaiti mobilizaram a Polícia Militar Rodoviária (BPRv) e resultaram em uma morte, um ferido e danos materiais significativos.

O primeiro caso ocorreu por volta das 9h40, no quilômetro 143+200 da PR-160, em Figueira. Um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430 colidiu transversalmente com um Fiat Palio que realizava uma manobra de retorno na pista. A passageira do automóvel, uma mulher de 57 anos, morreu no local. O condutor, de 68 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Municipal de Figueira com ferimentos.

O motorista do caminhão, de 49 anos, e o passageiro, de 28, não sofreram lesões. O teste do etilômetro realizado no condutor apontou resultado negativo para ingestão de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

No período da tarde, às 17h10, outro acidente foi registrado na PRC-272, entre os municípios de Jaboti e Japira. Um caminhão Mercedes-Benz Axor, acoplado a dois reboques, tombou após o motorista perder o controle da direção. O condutor, de 44 anos, saiu ileso e também apresentou resultado negativo no teste do etilômetro.

A ocorrência exigiu a presença das equipes policiais até as 22h20, para a remoção do veículo e normalização do tráfego na rodovia.