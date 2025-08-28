A Prefeitura de Jacarezinho promoveu nesta terça-feira (26), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, uma Audiência Pública com representantes de todas as secretarias municipais.

O encontro teve como pauta central a elaboração e compatibilização de três instrumentos fundamentais para a gestão pública: o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Planejamento estratégico e responsabilidade fiscal

O principal objetivo da audiência foi garantir que as ações do governo estejam alinhadas às reais necessidades da população, respeitando os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Orgânica do Município. A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a transparência, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a construção de políticas públicas sustentáveis.

Durante o encontro, foram abordados temas como:

– ✅ Estimativas de receitas orçamentárias para o exercício de 2026

– ✅ Demonstração das ações de governo previstas para os próximos anos

– ✅ Mecanismos de controle e prestação de contas à sociedade

Gestão comprometida com o futuro

A audiência integra o plano de governo da gestão 2025–2028, liderada pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto. Segundo a administração municipal, a participação ativa das secretarias e o diálogo intersetorial são essenciais para garantir um planejamento eficaz, que reflita os anseios da comunidade e promova o desenvolvimento sustentável de Jacarezinho.

Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a organização administrativa e o fortalecimento da governança pública, dando mais um passo rumo a uma cidade mais planejada, transparente e preparada para os desafios dos próximos anos.