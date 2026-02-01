O Governo do Paraná prevê convocar 5.690 profissionais da segurança pública em 2026, após autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior para ampliar o número de chamadas além das vagas previstas nos concursos. A medida amplia o efetivo das corporações e a capacidade de atendimento à população em todas as regiões do Estado. Os editais serão publicados nos sites dos concursos.

Na Polícia Militar do Paraná, o concurso previa inicialmente 2.000 vagas para soldados. Com a ampliação autorizada, a previsão de convocações em 2026 chega a 4.090, sendo 4.000 soldados e 90 oficiais (cadetes). O número de vagas para praças representa um aumento de 100% em relação ao previsto originalmente no edital.

No Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, o concurso previa 600 vagas para soldados bombeiros. Com a ampliação autorizada, a previsão de convocações em 2026 chega a 1.230, sendo 1.200 soldados bombeiros e 30 oficiais (cadetes). Assim como na Polícia Militar, o quantitativo de praças também corresponde a um crescimento de 100% em relação ao previsto inicialmente.

Na Polícia Civil do Paraná, o concurso previa 400 vagas, mas o total de contratações autorizadas chegará a 1.726 policiais civis até 2026, o que representa um aumento de 331% em relação ao número inicialmente estabelecido no edital. Desse total, estão previstas 32 contratações de delegados, 30 de agentes de polícia judiciária e 40 de papiloscopistas em 2026, somando 102 novas convocações neste ano.

Na Polícia Científica do Paraná, os concursos previam 46 vagas, enquanto o total autorizado alcança 512 profissionais até 2026, o que representa um crescimento de 1.013% em relação à previsão inicial. Desse total, 170 convocações estão previstas para 2026, sendo 70 para Técnico de Perícia Oficial e 100 para Perito Oficial Criminal.

Já na Polícia Penal do Paraná, o concurso previa 7 vagas, e o total de contratações autorizadas chega a 507 policiais penais até 2026. Para 2026, estão previstas 98 novas convocações.

Com as autorizações concedidas pelo Governo do Estado, os concursos em andamento passaram a permitir convocações acima do número inicialmente previsto, ampliando o reforço de efetivo nas corporações. A iniciativa faz parte do planejamento adotado para manter a segurança pública como prioridade em 2026. Após o chamamento todos passarão pelos cursos de formação.

Além do aproveitamento de candidatos excedentes dos certames em andamento, o Governo do Estado prevê abrir novos concursos para as forças de segurança ainda em 2026, ampliando a capacidade de reposição e expansão do efetivo em todas as regiões do Paraná.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que a ampliação das convocações segue uma diretriz contínua de fortalecimento das forças estaduais. “A autorização para contratar além do previsto nos concursos demonstra a decisão do governador de fortalecer a segurança pública. Os números mostram uma ampliação concreta do efetivo até 2026”, disse.

Desde 2019, o Paraná vem registrando crescimento contínuo no número de profissionais da segurança pública. Com as convocações previstas para 2026, as autorizações já concedidas nos concursos e a previsão de novos certames, o Estado consolida um reforço estrutural histórico, ampliando a capacidade de atuação das forças de segurança e fortalecendo a proteção da população em todas as regiões.